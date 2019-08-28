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Откладывается: cтала известна новая дата конца света

Перенесли: конец света назначен на октябрь
Фото: pixabay.com
Апокалипсис никто не отменял

Конец света неизбежен. В этом убеждены многие люди, а эксперты лишь подкрепляют эту веру дополнительными пророчествами. По новым сведениям, в середине осени Землю уничтожит "проклятие чисел". И произойдет это 10 октября, что подтверждают давние пророчества самых известных предсказателей и ясновидящих.

Ранее всего о катастрофе из-за сбоя пространства и времени писалось в Библии. Там указывалась дата апокалипсиса. "Катаклизм будет... Изменения начались в час 10, больше изменения и пересменка – 11! Во время 12 – будет апогей! Будет Иисус. Шум, Шум в недрах Земли. Шум везде. Шум среди людей. Потому что время составляет 10", – цитирует выдержки из священной книги VistaNews. Получается, конец света наступит 10 октября в 10:00.

Предвидела нечто подобное и болгарская ясновидящая Ванга. Наверное, она знала и точный день, когда все случится, но не назвала его, чтобы никого не пугать. Ее юная преемница, живущая во Франции, часто говорит маме о странных числах и датах. Но, так как девочка не может правильно выражаться, есть проблемы в расшифровке ее пророчеств. Однако предполагается, что путаные слова "новой Ванги" – намек на то, что "проклятие чисел" реально есть.

Григорий Распутин также знал о таком коллапсе. "Человечеству грозит пережить три дня темноты, когда солнце исчезнет на трое суток, а землю на месяц накроет туман из дыма и боли. Люди с надеждой будут ждать смерти как избавления. Миром начнет править отчаяние. В эти дни даже времена года поменяются местами, и роза будет цвести в декабре, а в июне – лежать снег", – предупреждал он россиян. И его слова указывают на то, что 10 октября грянет апокалипсис.

Ученые все это отрицают. Они считают, что те, кто говорит о конце света, всего лишь стараются заработатьт на этом авторитет. 

На днях сообщалось, что конец света наступит 27 августа. И случится это потому, что коварная Нибиру столкнет Луну с Землей. Заговорили о катастрофе и астрономы. Они сообщили, что небесный источник энергии разорвал пространственно-временную материю космоса, и в любой момент Вселенная может взорваться.

Полина ДОРОЖКИНА
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