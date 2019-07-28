Предвестник апокалипсиса: на черноморском побережье обнаружили "красного дьявола"

Монстр напугал местных жителей

Неподалеку от Сочи, в Хосте, на берег выбросило странного обитателя морских глубин. Похожее на рыбу существо было ярко-красного цвета, около 10 сантиметров в длину, с острыми зубами.

Специалисты разделились на два лагеря. Одни заявили, что в Черном море мутирует рыба. Другие же забили тревогу, сделав вывод, что "красный дьявол" прибыл с другой планеты, пишет Vistanews. Уфологи опасаются, что появление страшных тварей связано с грядущим вторжением инопланетян.

Напомним, ранее эксперты по тарелочкам напугали общественность очередной датой гибели человечества. Битва с пришельцами должна состояться уже сегодня. К счастью, пока жуткие прогнозы горе-конспирологов не нашли подтверждения.