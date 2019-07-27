Вторжение уже завтра: пришельцы украли сокровище ацтеков

Инопланетные воины готовятся к завоеванию Земли

В руки захватчиков попал Камень Солнца. Похищение засняли очевидцы. Случившееся прокомментировали уфологи – по их мнению, НЛО похитил ценный артефакт, который обладает огромной силой.

По словам специалистов, в музее антропологии в Мехико лежит копия сокровища. С помощью оригинала пришельцы получат власть над землянами – ведь магический камень может управлять климатом, уверяют эксперты по тарелочкам.

Тем временем до вторжения остаются считанные часы, предупреждает Vistanews. Инопланетяне попытаются захватить нашу планету уже завтра.