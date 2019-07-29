В радиоактивной воде пришельцы устроили детский сад

Американские уфологи получили от киевского сталкера по имени Сергей, фотографию карликового пришельца. Существо это настолько маленькое, что может поместиться на ладони.

Киевлянин, который неоднократно совершал вылазки в чернобыльскую зону отчуждения, рассказал, что нашел пришельца в реке Припять, протекающей рядом с одноименным заброшенным городом. Вода там загрязнена радиацией, и сталкеры выловили пришельца палкой – он лежал на дне поблизости от берега.

Изучив материалы, уфологи из США отметили, что воды реки – единственное место в зоне отчуждения, куда после аварии не ступала нога человека. Вся земля возле Чернобыльской АЭС вытоптана туристами-экстремалами, искателями приключений и мародерами. А вот в реку погружаться опасаются даже самые смелые исследователи.

Именно поэтому пришельцы и организовали в воде подобие детского сада, считают конспирологи. Инопланетные гости откладывают икру в Припять, а затем в реке развиваются вырастают пришельцы. По мнению уфологов, малыш из Чернобыля умер еще в яйце, поэтому сталкеры и смогли его найти.

О том, что аварию на АЭС устроили инопланетяне, сообщалось неоднократно. Много раз над станцией видели и летающие тарелки. Теперь же появилось новое весомое доказательство вмешательства пришельцев из далекого космоса в земные дела, отмечает Vista News.



