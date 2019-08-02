"Космическая стрела": инопланетяне вторглись в Солнечную систему

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Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что телескопы NASA сумели зафиксировать рядом с нашим светилом летающую тарелку огромных размеров.
По словам уфолога, сначала он решил, что это просто вспышка магмы с солнечной поверхности, однако геометрически четкая форма летающего объекта заставила Уоринга усомниться в этом. Корабль инопланетян был похож на наконечник стрелы, сообщает британский таблоид Express.
Оценив размеры объекта, уфолог пришел к выводу, что он в 10 раз больше Земли. По мнению Уоринга, неудивительно, что у пришельцев есть такие развитые технологии, ведь их цивилизация насчитывает 13 млрд лет от роду.
Тайваньский уфолог постоянно обвиняет NASA в том, что специалисты агентства скрывают от землян информацию о пришельцах. Этот случай также не стал исключением, с горечью констатировал Уоринг.
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