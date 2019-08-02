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"Космическая стрела": инопланетяне вторглись в Солнечную систему

Фото: pixabay.com
Рядом со звездой заметили гигантский НЛО

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что телескопы NASA сумели зафиксировать рядом с нашим светилом летающую тарелку огромных размеров. 

По словам уфолога, сначала он решил, что это просто вспышка магмы с солнечной поверхности, однако геометрически четкая форма летающего объекта заставила Уоринга усомниться в этом. Корабль инопланетян был похож на наконечник стрелы, сообщает британский таблоид Express.

Оценив размеры объекта, уфолог пришел к выводу, что он в 10 раз больше Земли. По мнению Уоринга, неудивительно, что у пришельцев есть такие развитые технологии, ведь их цивилизация насчитывает 13 млрд лет от роду.

Тайваньский уфолог постоянно обвиняет NASA в том, что специалисты агентства скрывают от землян информацию о пришельцах. Этот случай также не стал исключением, с горечью констатировал Уоринг.

Валентина МАЙОРОВА
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