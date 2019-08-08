Уфологи предупреждают: к Земле приближается флот НЛО

Пришельцы намерены поработить человечество

Специалисты проанализировали снимки, сделанные NASA, и пришли к выводу, что к нашей планете движутся инопланетные корабли.

На опубликованных фото видны множество ярких огней неизвестного происхождения. Как сообщает телеканал "Мир 24", зафиксированные объекты не являются земными аппаратами.

Уфологи утверждают, что уже неоднократно видели подобные скопления инопланетных кораблей. По их версии, пришельцы разделятся на две группы: одна полетит к Земле, чтобы поработить человечество, другая направится Солнцу, которое используется в качестве заправочной станции для кораблей, – пишет Express.

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