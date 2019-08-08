Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уфологи предупреждают: к Земле приближается флот НЛО

Кадр из фильма "Восхождение Юпитер"
Пришельцы намерены поработить человечество

Специалисты проанализировали снимки, сделанные NASA, и пришли к выводу, что к нашей планете движутся инопланетные корабли.

На опубликованных фото видны множество ярких огней неизвестного происхождения. Как сообщает телеканал "Мир 24", зафиксированные объекты не являются земными аппаратами.

Уфологи утверждают, что уже неоднократно видели подобные скопления инопланетных кораблей. По их версии, пришельцы разделятся на две группы: одна полетит к Земле, чтобы поработить человечество, другая направится Солнцу, которое используется в качестве заправочной станции для кораблей, – пишет Express.

Ранее "Утро" сообщало о найденной на Марсе женщине. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Эрдоган разочаровал крымчан заявлением о полуострове

Президент Турции "заигрывает" с Украиной

Выброс радиации: в Архангельской области произошел взрыв в военной части

Среагировала автоматизированная система контроля радиационной обстановки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей