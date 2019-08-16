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"Все живое исчезнет": определена дата конца света

Фото: pixabay.com
На Земле не останется ничего

Конспирологи сообщали, что апокалипсис наступит в августе 2019 года. Но этого пока не случилось. И все же конец света неизбежен, заявили ученые и назвали дату, когда это случится.

"Примерно через 150 миллионов лет человечество, да и все живое на Земле исчезнет",

- сообщил изданию "Факты" эксперт, отметив, что "нет ничего вечного".

По его словам, "к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет", так как - потухнет Солнце. А Земля будет существовать "еще очень долго", добавил ученый.

В последнее время довольно часто появляются новости об очередном надвигающемся конце света. Астрологи, нумерологи, конспирологи и разные предсказатели называют одной из причин, по которой на нашей планете может исчезнуть все живое, столкновение планеты Нибиру с Землей. Уфологи говорили о ее внезапном приближении. И предупреждали, что она взорвется и разлетится на множество осколков, а взрывная волна может уничтожить все человечество.  

Били тревогу и астрономы. Они рассказали, что черная дыра в центре нашей Галактики наращивает активность и может уничтожить Солнце, из-за чего все живое на нашей планете погибнет. До этого сообщалось, что конец света наступит в ближайшие пять лет. А произойдет это потому, что Землю поглотит черная дыра.

Фоторепортаж
Конец света в фотографиях
AP © AP ©
AP © AP © AP ©
Полина ДОРОЖКИНА
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