России предрекли участь Атлантиды

Кошмарные прогнозы не оставили нашей стране ни единого шанса

В ближайшие 7 лет Россия может исчезнуть с лица Земли – с таким сенсационным заявлением выступили астрономы.

По мнению экспертов, в скором времени в Тихий океан могут упасть гигантские астероиды, которые вызовут масштабные цунами. Тихоокеанское побережье России превратится в настоящую Атлантиду, а затем и большая часть страны просто уйдет по воду.

Ряд ученых считает, что даже если астероиды не упадут в воду, они прорвут технологическую оборону NASA и разрушат мегаполисы, подобные Москве.

Некоторые астрономы более точны в своих прогнозах – они считают, что апокалипсис начнется в 2029 году. При этом специалисты предупреждают, что человечеству угрожают не только огромные небесные тела: более мелкие космические гости также смертельно опасны, так как их труднее зафиксировать и, следовательно, уничтожить, отмечает Vista News.

