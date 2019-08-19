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На Луне нашли древний камень с Земли

На Луне нашли древний камень с Земли
Фото: pixabay.com
Исследователям удалось объяснить находку

Австралийские ученые внимательно изучили камень, доставленный с Луны на Землю в 1971 году и пришли к выводу, что он очень похож на обычный гранит.

Исследование показало, что примерно 4 млрд. лед назад он попал на Луну с Земли. Если на нашей планете гранит распространен, то на спутнике встречается довольно редко.

"Этот конкретный образец не похож на остальные 400 килограммов лунных камней, которые мы уже изучили. С химической точки зрения он мало похож на типичную лунную породу, но очень напоминает некоторые из самых древних камней на Земле",

цитирует Phys.org слова эксперта.

Ученые не видят ничего удивительного в своей находке: на Земле часто находят лунные метеориты, значит, на Луне могут быть земные камни. Раньше обмены метеоритами происходили гораздо чаще, ведь Луна была намного ближе к Земле.

По мнению ученого, этот конкретный земной камень, вероятно, попал на Луну после того, как астероид ударил по поверхности нашей планеты и буквально выбил породу, запустив ее в космос.

Дарья ПЕТРОВА
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