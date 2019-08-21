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США захватят лидерство в космосе с помощью ядерных установок

Американцы захватят лидерство в космосе с помощью ядерных установок
Фото: pixabay.com
Вашингтон обещает соблюдать осторожность

США необходимы особые возможности для освоения космоса. Так решили в Белом доме. В связи с этим министр транспорта Соединенных Штатов должен за ближайший год подготовить руководство для претендентов на лицензию по запуску космического аппарата на основе ядерного реактора, дал поручение президент Дональд Трамп.

"Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе", – говорится в опубликованном Белом домом меморандуме.

Руководство США подчеркивает, что сознает свою ответственность за глобальную безопасность, поэтому все пуски будут проводиться с учетом рисков и только после личного разрешения президента США.

Ранее в России состоялись наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, напоминает сайт KP.RU.

Николай ВИКТОРОВ
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