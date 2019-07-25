Отечественные орбитальные спутники снабдят новым источником энергии

Российские разработчики научились преобразовывать солнечные лучи в энергию лазера. Теперь у Москвы появились дополнительные возможности применения лазерного оружия в космосе. Благодаря этому Россия опередит США в космической гонке, утверждают в Китае.



В ближайшем будущем Россия примет на вооружение новое спутниковое лазерное оружие, которое будет превосходить американское по всем параметрам. В госкорпорации "Ростех" уже анонсировали разработку проекта энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования для преобразования солнечной энергии в лазерное излучение, сообщает портал Sina.

Данную технологию планируют начать использовать уже в следующем году. По имеющейся информации, новое оптическое оборудование, преобразующее солнечную энергию в лазер, будет устанавливаться на орбитальных спутниках. Это позволит добывать электроэнергию в космосе без использования углеводородных источников и даст России огромную фору в космосе.

По утверждению китайского автора, наша страна лидирует в области теоретических исследований, а США – в сфере применения лазерного оружия. Однако это Америке не поможет. Разработки и испытания лазерного оружия ведутся во всех видах Вооруженных сил США, начиная с 2015 года. Пентагон уже давно готов применить его в настоящем бою. Однако у существующих систем есть один серьезный недостаток: после атаки им нужно 20 часов, чтобы перезарядиться.

Даже мощные генераторы на кораблях не смогут обеспечить такие американские лазерные пушки достаточным количеством электричества, не говоря уже о небольших спутниках. Получать электроэнергию в космосе химическим путем невыгодно из-за дороговизны доставки сырья на орбиту. "Каждый грамм спутника стоит дороже золота", – отмечается в публикации. Россия же, благодаря презентованной "Ростехом" системе, нашла простое и изящное решение этой проблемы.

Новая разработка делает более реальным применение Россией лазерного оружия в космосе. Американцы едва ли в ближайшие годы смогут освоить подобную технологию, констатируется в материале.