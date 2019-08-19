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В США признали военный потенциал шаттла Х-37В

Угроза Москве: В США признали военный потенциал шаттла Х-37В
Фото: commons.wikimedia.org
Космический истребитель угрожает любому спутнику на орбите

Американский мини-шаттл Х-37В может быть использован для боевых целей, так как у него есть отсек полезной нагрузки, а сам аппарат способен маневрировать в космосе. США не раскрывают возможности этого аппарата, так как Договор по ракетам 1967 года запрещает использование оружия в космосе.

Как напоминает журнал The National Interest, Пентагон тратит по $200 млн на каждую миссию Х-37В. Сейчас на корабле испытывают экспериментальную электронику и колеблющиеся технологии тепловых трубок в условиях длительного космического пространства. Однако это официальная версия. Что на самом деле испытывают военные США на шаттле, засекреченная информация.

В начале июля голландский астроном Ральф Вандеберг с помощью 10-дюймового телескопа смог разглядеть Х-37В и выяснил, что корабль маневрирует с одной орбиты на другую. Фактически шаттл представляет собой космический истребитель, который когда-то проектировался в СССР в рамках программы "Спираль" – МиГ-105.11. Правда, последний должен был стать пилотируемым.

По мнению NI, так как Россия и США все больше уходят от ограничений вооружений (достаточно вспомнить ДРСМД), то и договор о космосе 1967 года может быть расторгнут.

Фото: commons.wikimedia.orgКак известно, этот документ запрещает размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите и Луне. Но если представить, что он прекратит свое действие, гонка вооружений продолжится в космосе. Ранее США уже объявили о создании космических войск, а испытания Х-37В вполне могут быть напрямую относиться к военной космической программе Пентагона.

Вооруженный шаттл, способный переходить с одной орбиты на другую, может уничтожать спутники связи противника, лишая его преимущества. И это лишь одна из его возможностей.

Александр ИЛЬИН
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