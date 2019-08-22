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Робот "Федор" улетел в космос

Уникальный робот
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ракета стартовала с Байконура

Человекоподобный робот "Федор", разработанный в России, впервые отправился в космос на корабле "Союз МС-14".

Рано утром 22 августа с космодрома Байконур с площадки №31 стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляция запуска "Роскосмоса" доступна на Youtube. Перед полетом робот сделал символический шаг и сказал знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина: "Поехали! Поехали!"

Корабль вышел на орбиту через 8 минут 49 секунд и лег курсом на МКС. Теперь "Федор" может считаться космонавтом, поскольку он уже пересек условную границу на 100 км над нашей планетой.  

"Союз МС-14" прибудет к МКС через двое суток. Стыковка корабля с российским сегментом международной станции должна пройти утром 24 августа. Космонавты проведут с роботом ряд экспериментов по управлению. "Федор" останется на орбите на 17 суток -  6 сентября корабль начнет возвращение с орбиты, а на следующий день спускаемый аппарат с роботом должен приземлиться в Казахстане.

Это первый полет в космос российского человекоподобного робота, а также первый испытательный запуск с использованием новой ракеты "Союз-2.1а". Она заменит используемый сейчас "Союз-ФГ" с украинской системой управления.

Изначально "Федор" был разработан для МЧС – как робот-спасатель, однако затем он был доработан, чтобы стать роботом-помощником для космонавтов.

Валентина МАЙОРОВА
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