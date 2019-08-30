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Нибиру заменила Солнце

Краденое Солнце: Нибиру заменила светило
Фото: www.globallookpress.com
Высокоразвитые инопланетяне оставили землян в дураках

Зловещая планета Нибиру продолжает будоражить умы лучших уфологов во всех уголках земного шара. Сторонники теории заговора считают, что коварные пришельцы со дня на день могут начать атаку на Землю.

Некоторые эксперты даже заявили, что Солнца больше нет – место нашего светила заняла высокотехнологичная голограмма с Нибиру, сообщает Vlad Time. Конспирологи уверены, что обладающие совершенными технологиями жители планеты Х, аннунаки, затянули Солнце в черную дыру.

Уфологи напоминают, что представители официальной науки весьма немного знают о черных дырах, а ведь космическое пространство на 95% состоит из темной материи. Пришельцы, которым известно гораздо больше тайн Вселенной, хладнокровно отправили Солнце в "тоннель неизвестности", и земляне остались беззащитными перед их кознями.

По мнению альтернативно одаренных исследователей, недавние штормы в Атлантическом океане и аномальная погода в Приморье связаны с процессом отправки Солнца в черную дыру. Однако академические ученые отказываются комментировать эти утверждения, считая их ничем не обоснованными.


Валентина МАЙОРОВА
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