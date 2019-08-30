Инопланетянин напугал лесника в Казани

Кого только не встретишь на бескрайних российских просторах

Необъяснимый случай произошел с лесничим в лесу под Казанью. Странное существо спряталось в кустах за деревьями и напугало мужчину.

При этом лесник рефлекторно вытащил телефон и быстро сфотографировал аномального гостя. Дома, рассмотрев кадр, он решил, что столкнулся с пришельцем с Нибиру.

Уфолог с Дальнего востока считает, что обитатели планеты Х – аннунаки – появились в Татарстане не просто так. По мнению эксперта, Нибиру сгорела в Солнечной системе, и теперь Земле ничто не угрожает, сообщает Vlad Time. Однако оставшиеся в живых обитатели Звезды Смерти теперь ищут приюта по разным уголкам Вселенной. Заглянули они и в лес под Казанью.

Впрочем, не все конспирологи так оптимистично настроены. Некоторые уфологи считают, что аннунаки уже заменили Солнце голограммой и теперь готовятся погубить человечество.



