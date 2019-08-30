Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Инопланетянин напугал лесника в Казани

Инопланетянин напугал жителей Казани
Фото: www.globallookpress.com
Кого только не встретишь на бескрайних российских просторах

Необъяснимый случай произошел с лесничим в лесу под Казанью. Странное существо спряталось в кустах за деревьями и напугало мужчину.

При этом лесник рефлекторно вытащил телефон и быстро сфотографировал аномального гостя. Дома, рассмотрев кадр, он решил, что столкнулся с пришельцем с Нибиру.

Уфолог с Дальнего востока считает, что обитатели планеты Х – аннунаки – появились в Татарстане не просто так. По мнению эксперта, Нибиру сгорела в Солнечной системе, и теперь Земле ничто не угрожает, сообщает Vlad Time. Однако оставшиеся в живых обитатели Звезды Смерти теперь ищут приюта по разным уголкам Вселенной. Заглянули они и в лес под Казанью.

Впрочем, не все конспирологи так оптимистично настроены. Некоторые уфологи считают, что аннунаки уже заменили Солнце голограммой и теперь готовятся погубить человечество.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нашли дурака: Киев, Варшава и Вашингтон заключат сомнительную сделку

Польша добилась статуса значимой фигуры на энергетическом рынке Европы

Захарченко знал о готовящемся покушении

Бывший охранник главы ДНР сообщил неизвестные ранее факты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей