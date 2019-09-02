Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю

Планета Х сгруппировалась и готовится к "экологическому выстрелу"

Природные катаклизмы, бушующие в разных уголках мира, возникли не просто так. Пожары, наводнения, торнадо, нашествия саранчи – все это вызвано воздействием вредоносной планеты Нибиру, считают уфологи.

За последние несколько месяцев нашей планете было нанесен такой масштабный ущерб, от которого она не сможет оправиться за сотни тысяч лет. Земля сможет восстановить только тогда, когда человеческая цивилизация исчезнет, предупреждает Vlad Time.

Уфолог-любитель из России поделился с экспертным сообществом своими наблюдениями. Он считает, что Нибиру остановилась рядом с Марсом и готовит очередной экологический удар, который приведет к новым катаклизмам на нашей планете.

Жители Звезды смерти – аннунаки – готовят обходной маневр для нового "выстрела" по Земле. По оценкам экспертов, Нибиру нацелилась на Северный полюс. Тепловой удар по арктическим льдам приведет к бедствиям невиданных масштабов. Растаявшие ледники зальют побережье Евразии и Северной Америки, и огромная часть суши скроется под волнами мирового океана.

При этом официальные ученые отрицают само существование планеты Нибиру, хотя о таинственном небесном теле, как известно, писали еще древние шумеры. Впрочем, ранее уфологи предупредили, что конец света наступит до 1 сентября.