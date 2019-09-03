Пришельцы с Нибиру устроят зомби-апокалипсис

Первыми пострадают жители Якутска

NASA скрывает высадку пришельцем на Землю, а между тем инопланетяне уже начали отлавливать россиян и превращать их в зомби – такая информация была опубликована в медиапространстве.

Космическая организация не делится информацией с российскими властями, чтобы отстрочить победы нашей страны в науке.

"Учитывая желание NASA "господствовать" на олимпе ученых, попытались сотрудничать с пришельцами. NASA скрывает высадку пришельцев на Земле. Из-за тайного сговора с Нибиру страдает Россия",

– пишет VladTime.

По информации издания, нападают на россиян живоглоты с Нибиру, которые живут в зоне 51 в США. Возможно, эту землю инопланетяне получили взамен на просьбу американцев атаковать Россию.

В первую очередь от атаки пострадает Якутск. Первые случаи уже были зафиксированы: рыбаки поймали странное чудовище и опубликовали в Сети видео с мутантом. Объяснить увиденное трудно, ведь живоглот способен заглатывать добычу, как анаконда. По одной из версий, слизь этих существ превратит людей в зомби – тогда всей стране грозит зомби-апокалипсис. Ученые пока не спешат подтверждать смелые догадки уфологов.