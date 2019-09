Аэропорт под водой: мощный ураган угрожает США

Пока от разгула стихии больше всего пострадали Багамские острова. Из-за урагана Дориан у многих домов сорвало крыши, линии электропередач повалены, вода затопила множество улиц. Скорость ветра достигает 354 км/ч.

Catastrophic flooding from storm surge in Freeport, Bahamas #HurricaneDorain pic.twitter.com/vxmAt12X4L

Национальный ураганный центр США присвоил урагану мощнейшую категорию, что значит, что его последствия могут быть катастрофическими. В такую погоду выбраться с островов практически невозможно, местный аэропорт Фрипорт буквально заливает водой.

This is the scene at Freeport International Airport in the Bahamas



pic.twitter.com/hIBT833lP4