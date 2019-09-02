Аэропорт под водой: мощный ураган угрожает США

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Пока от разгула стихии больше всего пострадали Багамские острова. Из-за урагана Дориан у многих домов сорвало крыши, линии электропередач повалены, вода затопила множество улиц. Скорость ветра достигает 354 км/ч.
Catastrophic flooding from storm surge in Freeport, Bahamas #HurricaneDorain— Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019
pic.twitter.com/vxmAt12X4L
Национальный ураганный центр США присвоил урагану мощнейшую категорию, что значит, что его последствия могут быть катастрофическими. В такую погоду выбраться с островов практически невозможно, местный аэропорт Фрипорт буквально заливает водой.
This is the scene at Freeport International Airport in the Bahamas— Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019
pic.twitter.com/hIBT833lP4
Чтобы обезопасить людей, власти США объявили эвакуацию в трех штатах: Флориде, Джорджии и Южной Каролине. С побережья планируют эвакуировать более 800 тыс. человек. Все школы, вузы и государственные учреждения с завтрашнего дня закроются.
Homes Destroyed, Reports of Multiple Fatalities As #Dorian Pummels #Abaco Islands— Breaking911 (@Breaking911) September 1, 2019
pic.twitter.com/Nb3On7m4Fl
"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны",
– цитирует "Интерфакс" слова советника президента США по нацбезопаснсоти.
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