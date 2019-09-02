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Аэропорт под водой: мощный ураган угрожает США

Аэропорт под водой: мощный ураган угрожает США
Фото: www.globallookpress.com
В трех штатах объявлена эвакуация

Пока от разгула стихии больше всего пострадали Багамские острова. Из-за урагана Дориан у многих домов сорвало крыши, линии электропередач повалены, вода затопила множество улиц. Скорость ветра достигает 354 км/ч.

Национальный ураганный центр США присвоил урагану мощнейшую категорию, что значит, что его последствия могут быть катастрофическими. В такую погоду выбраться с островов практически невозможно, местный аэропорт Фрипорт буквально заливает водой.

Чтобы обезопасить людей, власти США объявили эвакуацию в трех штатах: Флориде, Джорджии и Южной Каролине. С побережья планируют эвакуировать более 800 тыс. человек. Все школы, вузы и государственные учреждения с завтрашнего дня закроются.

"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны",

цитирует "Интерфакс" слова советника президента США по нацбезопаснсоти. 

Дарья ПЕТРОВА
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