Аэропорт под водой: мощный ураган угрожает США

В трех штатах объявлена эвакуация

Пока от разгула стихии больше всего пострадали Багамские острова. Из-за урагана Дориан у многих домов сорвало крыши, линии электропередач повалены, вода затопила множество улиц. Скорость ветра достигает 354 км/ч.

Catastrophic flooding from storm surge in Freeport, Bahamas #HurricaneDorain



pic.twitter.com/vxmAt12X4L — Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019

Национальный ураганный центр США присвоил урагану мощнейшую категорию, что значит, что его последствия могут быть катастрофическими. В такую погоду выбраться с островов практически невозможно, местный аэропорт Фрипорт буквально заливает водой.

This is the scene at Freeport International Airport in the Bahamas



pic.twitter.com/hIBT833lP4 — Breaking911 (@Breaking911) September 2, 2019

Чтобы обезопасить людей, власти США объявили эвакуацию в трех штатах: Флориде, Джорджии и Южной Каролине. С побережья планируют эвакуировать более 800 тыс. человек. Все школы, вузы и государственные учреждения с завтрашнего дня закроются.

"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана Дориан наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны",

– цитирует "Интерфакс" слова советника президента США по нацбезопаснсоти.