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Кома и смерть: что происходит с россиянками в Турции

Кома и смерть: что происходит с россиянками в Турции
Фото: www.globallookpress.com
За последнее время произошло уже несколько жутких случаев

Большинство российских туристов по-прежнему предпочитают отдых в Турции другим странам. Известно, что января по июль страну посетили более 2,7 млн. россиян. Но вернуться домой смогли не все. Количество летальных исходов в этом году исчисляется десятками.

Последний случай произошел с 19-летней россиянкой в бассейне: девушка плавала в маске и в какой-то момент ей стало плохо. Девушку заметила ее мать, находящаяся рядом. Как пишет "Царьград", она потеряла сознание в воде, а после впала в кому. Туристку уже перевезли в Россию, сейчас она находится в реанимации, – сообщает РИА "Новости".

Для другой россиянке купании в бассейне закончилось летальным исходом. 12-летней девочке засосало руку в трубу бассейна. После остановки насоса вынуть ее удалось только с обшивкой бассейна. Ребенок впал в кому в критическом состоянии. За ее жизнь боролись турецкие и российские врачи, но спасти россиянку не удалось, – пишет "ФедералПресс".

Еще одна девушка погибла уже в больнице, куда ее привезли из-за сильной боли в животе. 16-летнюю россиянку, по словам ее родителей, лечили только грелками и капельницами, ее состояние ухудшалось, дважды останавливалось сердце.

Как пишет URA.RU, отец девушки уверен, что у нее вытащили некоторые внутренние органы для трансплантации. Пресс-секретарь посольства РФ в Турции утверждает, что органы изъяли для проведения экспертизы.

Дарья ПЕТРОВА
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