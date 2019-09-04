Это конец: Нибиру погубит Землю

Наша планета не дотянет до следующего десятилетия

Уфологи выступили с очередным предупреждением: космическая угроза приблизилась вплотную – уже до конца декабря планета Нибиру подберется к Земле и столкнется с ней, что приведет к гибели всего живого.

Обитатели планеты Х – аннунаки – находятся на более высокой ступени развития, чем люди. Считается, что пришельцы, уничтожив нашу цивилизацию, воспользуются обитателями Земли исключительно в качестве рабочей силы. С давних пор представители Нибиру посещают нашу планету и даже иногда попадаются на глаза добропорядочным гражданам, напоминают уфологи.

Нестандартно мыслящие ученые много раз объявляли точные даты конца света, однако до сих пор их предсказания не сбывались. Однако на сей раз конспирологи настроены решительно – глобальная катастрофа произойдет в конце 2019 года.

В доказательство своего пророчества уфологи приводят в пример резкую смену климата, а также участившиеся природные катаклизмы и техногенные катастрофы. В ответ на это официальные ученые напоминают, что само существование Нибиру никем пока не доказано, отмечает портал Rsute.

