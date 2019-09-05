Кракен с Нибиру высадился на Байкале

Уфологи поделились сенсационной новостью

Гигантское чудовище заметили в самом полноводном пресноводном озере планеты.

Монстра обнаружили недалеко от поселка Усть-Баргузин. По оценкам, сделанным со снимков, огромное существо длиной около ста метров имеет явно неземное происхождение, считают эксперты.

По их словам, этот монстр заявился на Землю с другой планеты. Конспирологи опасаются, что инопланетное существо, скорее всего, плотоядное и может напасть на людей.

Уфологи поддерживают эту версию и уже прозвали монстра "Кракен с Нибиру". Они полагают, что подводный гигант может с легкостью справиться с лодками и теплоходами, которые ходят по Байкалу.

Некоторые конспирологи считают, что в Байкал Кракена подселили аннунаки с Планеты Х. Другие уверены, что это "родственник" знаменитой Несси – монстра из шотландского озера Лох-Несс. Однако официальная наука не поддерживает мнения альтернативных экспертов и уфологов, утверждая, что на фотографии снят проплывающий косяк рыбы, отмечает Vlad Time.