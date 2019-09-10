Инопланетяне хотят уничтожить все человечество

Эксперты из NASA предупреждают: Планета Х отправит к Земле сотни тысяч боевых кораблей. Быстро добраться до нашей планеты им удастся с помощью портала, который был якобы обнаружен за Юпитером.

Портал дает очень сильное излучение, но зафиксировано оно было только сейчас. Это значит, что разлом образовался мгновенно. Уфологи уверены, гигантский портал открыла Нибиру, чтобы приступить к массированному вторжению в Солнечную систему. Как пишет VladTime, в первую очередь пострадает Земля, как единственная планета, где есть разумная жизнь.

На подготовку к предполагаемой атаке у людей осталось меньше месяца – космический флот нападет уже в октябре.