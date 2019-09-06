Светило заморозит жизнь на Земле

Ученые смогли выяснить предполагаемую дату гибели Солнца. По их версии, звезда превратится в своеобразную Луну через – станет глыбой без каких-либо реакций и химических элементов через 5 млрд. лет. Процесс превращения с безжизненное космическое тело уже начался: зафиксирована аномальная активность вспышек.

"Планета людей не переживет взрыва в Солнечной системе. Космическое пространство ежесекундно дестабилизирует гравитационно-магнитный баланс. В итоге Солнце быстрее двигается к "времени смерти",

– цитирует эксперта VladTime.

Как пишут ученые, при образовании белого карлика звезда сбрасывает оболочку и образуется планетарная туманность, которая рассеивается в среднем в течение 15 тыс. лет. То есть остывать Солнцу придется несколько десятков миллиардов лет.

Выводы ученых неутешительные: звезда заморозит жизнь на Земле, так как гравитация и дисбаланс сделают нашу планету непригодной жизни. Низкие температуры поставят крест на природе и людях, даже источники воды переживут криозаморозку.