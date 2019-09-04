На спутнике Земли может быть платина и палладий

Геологи из Канады и США выяснили, что глубоко под поверхностью Луны может находиться самая настоящая сокровищница с крупными залежами драгоценных металлов. Прийти к такому выводу ученым удалось, сравнив залежи полезных ископаемых на Земле и Луне.

"Мы нашли связь между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны. А изучение месторождений полезных ископаемых на Земле показывает, что сульфид железа является идеальным местом для "хранения" драгоценных металлов, таких как платина и палладий",

– цитирует эксперта Nature Geoscience.

Получается, что если породы образуются на Луне также как на Земле, то на спутнике нашей планеты должен быть сульфид железа.

Еще одним доказательством смелого предположения является гипотеза об образовании Луны. Считается, что естественный спутник Земли сформировался 4,5 млрд лет назад после столкновения нашей планеты с крупным объектом.

В результате удара от Земли оторвался кусок, который впоследствии и стал Луной. То есть голубая планета и спутник имеют общую историю, а, значит, и общий состав. Теперь ученым предстоит провести несколько экспериментов, чтобы доказать свою теорию о том, что в недрах Луны есть металлы.

Главная проблема состоит в том, что достать глубинные образцы с Луны пока не представляется возможным.