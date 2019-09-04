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На Москву обрушится затяжной ливень

На Москву обрушится затяжной ливень
Фото: www.globallookpress.com
Плохая погода сохранится до четверга

В ближайшие стуки в столице выпадет 10% месячной нормы осадков. Синоптики центра "Фобос" прогнозируют, что дождь начнется вечером 4 сентября и усилится к ночи.

"Сейчас дождь вплотную подошел к западу области. В Москве он начнется вечером, после рабочего дня, то есть после 18.00. Дожди будут разной интенсивности и усилятся ближе к полуночи",

цитирует метеоролога центра "Фобос" Елену Волосюк РИА "Новости".

Плохая погода сохранится до вечера 5 сентября, по прогнозу, в Москве выпадет около 5-8 мм осадков. Температура воздуха тоже снится до +18-20°C, при этом будет туманно. 

Дарья ПЕТРОВА
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