В сторону Земли запущены ядерные ракеты

Шансов спастись у людей немного

Американский уфолог поделился со всем миром своим удивительным открытием. Рассматривая фото со спутника Юпитера, он увидел на планете квадратное строение с отверстием наверху. Специалист уверен, что это шахта для ядерных ракет.

По словам уфолога, снимок был сделан перед подготовкой к запуску, а, значит, ракеты уже приближаются к Земле. Предположительно, людям угрожает взрыв мощностью в мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Как пишет VladTime, российские специалисты уверены, что ядерные ракеты запустили пришельцы с Юпитера, а космические организации уже начали готовиться к удару. Ученые подбирают заряды правильной силы и определяют, как точно они попадают в цель в условиях невесомости.

Эксперты не отрицают, что шансов спустить у людей не так уж и много. Большая часть человечества умрет из-за большой дозы космической радиации.