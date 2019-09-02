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Вернуть форму после отпуска: лучшие способы убрать жир на животе

Вернуть форму после отпуска: лучшие способы убрать жир на животе
pexels.com
продолжениеНазваны польза и вред бананов
Привести тело в порядок помогут отказ от некоторых продуктов и простые упражнения

Плоский живот – мечта как женщин, так и мужчин. Часто именно в этой зоне скапливаются лишние килограммы. Это не только непривлекательно выглядит, но и вредит здоровью – внутренние органы начинает работать не так эффективно.

Специалисты разработали несколько проверенных способов, которые помогут избавиться от ненавистных складок. Для начала стоит отказаться от сахара и сладких напитков. Они замедляют метаболизм и мешают работе печени. Она получает слишком много фруктозы и начинает перерабатывать ее в жир. Лимонады и газировки лучше всего заменить на зеленый чай – в нем содержатся катехины, помогающие сжигать жир.

Добавить в рацион стоит больше белка. Он уменьшает тягу к еде, разгоняет метаболизм и помогает сохранить результат надолго, – пишет Cosmopolitan.

Сон – еще один фактор эффективного похудения. Если постоянно спать менее 6 часов, то в организме начинает накапливаться висцеральный жир. Здоровый сон также снижает аппетит.

Отличным способом избавиться от жировой прослойки в области живота являются аэробные упражнения: бег, велосипед, плавание – все это помогает разогнать метаболизм и укрепить мышцы, – советует "Лайфхакер".

Женщинам старше 45 лет сделать живот плоским поможет йога. Она уменьшает висцеральный жир, также во время практики снижает уровень гормона стресса – желание заедать проблемы пропадает.

Мужчинам, преодолевшим третий десяток жизни, стоит бережнее относиться к своему здоровью и худеть постепенно. Первым делом стоит отказаться от вредных привычек, а сокращать калории нужно медленно. Занятия спортом, конечно, важны, но не стоит сильно перегружать организм или допускать ухудшение здоровья, – пишет "Похудейкина". 

В рацион лучше включить молочные продукты, богатые кальцием. Этот микроэлемент поддерживает кости и суставы в надлежащем состоянии. Урезать количество белков и жиров в рационе не стоит, так как будут страдать мышцы и суставы. 

Дарья ПЕТРОВА
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