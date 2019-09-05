В Поволжье и в Сибири может резко похолодать

В ряде регионов России уже начались осенние заморозки, а вскоре пройдут и дожди со снегом.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, 6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью там будет до -2°C. В Омской области прогнозируют морозы до -5°C В Хакасии и Иркутской области -2-3°С, в Иркутской области вдобавок пройдет сильный дождь.

В ночь на 7 сентября на Камчатке и в Забайкальском крае до -1°С, на Таймыре дождь пройдет со снегом.

В средней полосе России после короткого похолодания возвращается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +20°C и выше.

В Москве и Подмосковье 5 сентября ожидается +20+22°C, 6 и 7 сентября местами пройдут кратковременные дожди, днем до +21+23°C. В воскресенье, 8 сентября, температура воздуха повысится до +24°C. В понедельник, 9 сентября, станет еще теплее – до +26°C.

"Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону", -

подчеркнула метеоролог.

По мнению специалистов, участившиеся в последнее время природные катаклизмы связаны с изменением климата, напоминает "Федерал Пресс".