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Россиян предупредили о дождях и заморозках

Зима близко: россиян предупредили о заморозках
Фото: www.globallookpress.com
В Поволжье и в Сибири может резко похолодать

В ряде регионов России уже начались осенние заморозки, а вскоре пройдут и дожди со снегом.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, 6 сентября заморозки ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае: ночью там будет до -2°C. В Омской области прогнозируют морозы до -5°C В Хакасии и Иркутской области -2-3°С, в Иркутской области вдобавок пройдет сильный дождь.

В ночь на 7 сентября на Камчатке и в Забайкальском крае до -1°С, на Таймыре дождь пройдет со снегом. 

В средней полосе России после короткого похолодания возвращается теплая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +20°C и выше. 

В Москве и Подмосковье 5 сентября ожидается +20+22°C, 6 и 7 сентября местами пройдут кратковременные дожди, днем до +21+23°C. В воскресенье, 8 сентября, температура воздуха повысится до +24°C. В понедельник, 9 сентября, станет еще теплее – до +26°C.

"Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону", -

подчеркнула метеоролог. 

По мнению специалистов, участившиеся в последнее время природные катаклизмы связаны с изменением климата, напоминает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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