Людям с проблемами сердечно-сосудистых заболеваний стоит быть осторожнее

Синоптики сообщили, что на выходных в Москве будут сильные перепады давления. Из-за этого метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. Более того, возможен не только дискомфорт, но и обострение недугов.

Погода может повлиять не только на тех, у кого есть проблемы с сердцем или сосудами, но и на лиц с психо-эмоциональными расстройствами и переутомлением, передают "Метеоновости".

При этом погода на День города в Москве будет комфортная: ожидается до +24°C. Впрочем, небо закроется облаками, существенных осадков специалисты не ожидают. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новостям.