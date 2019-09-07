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Синоптики сообщили, что на выходных в Москве будут сильные перепады давления. Из-за этого метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. Более того, возможен не только дискомфорт, но и обострение недугов.
Погода может повлиять не только на тех, у кого есть проблемы с сердцем или сосудами, но и на лиц с психо-эмоциональными расстройствами и переутомлением, передают "Метеоновости".
При этом погода на День города в Москве будет комфортная: ожидается до +24°C. Впрочем, небо закроется облаками, существенных осадков специалисты не ожидают. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новостям.
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