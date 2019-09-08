Температура отклонится от нормы на пять градусов

Следующая неделя для Европейской части России будет нетипично теплой.

Столбики термометров покажут на пять градусов выше, чем обычно. Приятную новость сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Летнее тепло сохранится в течение практически всей рабочей недели. Дождей не ожидается, днем будет до плюс 25, а ночью – плюс 8-10, отметил метеоролог, добавив, что такая погода для этого времени года нехарактерна.