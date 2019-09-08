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Аномальный сентябрь: синоптики озвучили прогноз

Аномальный сентябрь: синоптики озвучили прогноз
Фото: www.globallookpress.com
Температура отклонится от нормы на пять градусов

Следующая неделя для Европейской части России будет нетипично теплой.

Столбики термометров покажут на пять градусов выше, чем обычно. Приятную новость сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Летнее тепло сохранится в течение практически всей рабочей недели. Дождей не ожидается, днем будет до плюс 25, а ночью – плюс 8-10, отметил метеоролог, добавив, что такая погода для этого времени года нехарактерна.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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