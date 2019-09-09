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Прогноз погоды на сентябрь разочарует россиян

Мокрый снег и теплый дождь: сентябрь разочарует аномальной погодой
Фото: www.globallookpress.com
Синоптики предупредили о ненастье на предстоящей неделе

Жители центральной части России ждали тепла почти все лета. И только с приходом сентября в Москву после двухмесячного отсутствия вернулась солнечная и сухая погода.

Так, первая неделя осени преподнесла приятный сюрприз жителям и гостям столицы. Не подведет и наступившая семидневка, пообещали синоптики, однако после погода резко ухудшится на всей территории страны.

В светлое время суток максимальная температура составит +27° С. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, дневная температура превысит норму на полтора градуса.

Однако ночью уже не будет так тепло, предупредила она в интервью "Российской газете". Столбик термометра, отметила специалист, опустится до +8 °С.

Неделя закончится на дождливой ноте. В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, возможны небольшие осадки. Это будут последние теплые осенние дожди.

В Москве и области, по сообщению метеорологов, установлен второй, так называемый "желтый", уровень пожарной опасности. Он продержится до 11 часов утра вторника, 10 сентября, уточняет "Подмосковье сегодня". А в некоторых районах столичного региона объявлен последний, четвертый класс.

А вот в Санкт-Петербург, согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, дожди придут уже сегодня, 9 сентября. Будет дуть теплый ветер, за окном воздух прогреется до +23° С, уточняет FlashNord.

Порадует погода и жителей Урала. На термометре высветятся +15° С. Однако не всем россиянам так повезет. Резко она испортится на Алтае. К середине недели там будет не выше +11° С. А в Иркутской области вообще выпадет мокрый снег, пишет "Царьград"

Ксения АНДРЕЕВА
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