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Осень будет теплой: прогноз погоды обрадовал москвичей

Тепло пришло надолго: осень порадует москвичей
Фото: www.globallookpress.com
В столице установится комфортная погода

Осень этого года в столичном регионе ожидается теплая. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Ураганов в Москве уже не будет, сообщил он. И добавил, что в последние 30 лет климат в столице и области изменился – "сильнее всего теплело в ноябре и декабре, то есть в конце осени – начале зимы". В эти месяцы "более чем на три градуса выросла температура", – отметил он в беседе с корреспондентом АГН "Москва".

Если так будет продолжаться, то нынешняя осень будет теплой, заявил климатолог. И это "новые реалии, с которыми нужно привыкать жить". 

Бабье лето, по его словам, еще не наступило, ведь обычно оно приходит во второй половине сентября. В ближайшее время будет солнечно, без осадков, и такая комфортная погода сохранится в регионе весь первый месяц осени, передает "Вечерняя Москва".

После тепла может немного похолодать. А 10 сентября, в столице будет по-прежнему тепло. В течение дня столбики термометров поднимутся до +25°C., осадков не предвидится. Так же ясно, не холодно и сухо будет и в следующие два дня, записано на сайте Росгидрометцентра. 

В Санкт-Петербурге температура воздуха днем составит +23 ... +25°C. Но в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, отмечает FlashNord, ссылаясь на данные Северо-Западного УГМС.

Ранее сообщалось, что сентябрь не порадует россиян. При этом синоптики обещали, что бабье лето все равно наступит, а зима придет поздно. 

Полина ДОРОЖКИНА
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