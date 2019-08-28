Теплый ноябрь: москвичам пообещали позднюю зиму

В столице начинается бабье лето

Холодный август заканчивается, однако это не повод для грусти. Впереди у москвичей – золотая осень без дождей и поздняя зима.

"Погода осенью будет очень хорошей, средний срез по температуре говорит о том, что она будет чуть выше нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Будет "золотая осень", неплохая, я бы сказал", –

рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что дожди могут быть во второй декаде октября, однако при этом будет достаточно тепло. При этом климатическая зима, по словам метеоролога, может наступить на 2 недели позже, чем обычно – в конце ноября – начале декабря.

Тишковец добавил, что в среду в столицу уже пришло "молодое" бабье лето.

"Есть... понятие "молодое бабье лето" и "классическое бабье лето", вот "молодое", оно, согласно словарю Даля, начинается сегодня, 28 августа", –

объяснил синоптик тому же агентству.

Он напомнил, что традиционно началом бабьего лета считается 14 сентября. В европейской части России погоду сейчас определяет скандинавский антициклон, до конца недели осадков не ожидается.

В четверг, 29 августа, в Москве будет +21+23°С, в пятницу и субботу потеплеет до +22+24°С. В воскресенье, 1 сентября, столбики термометров покажут +21+26°С, местами может пройти небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.