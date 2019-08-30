Сбои в электричестве и связи: грядут магнитные бури

1 сентября будет трудным днем для метеозависимых людей

В первый день осени на Земле ожидаются малые и средние магнитные бури. Если сейчас Солнце находится в периоде своей минимальной активности, то в ближайшие дни потоки солнечного света взбудоражат магнитную сферу нашей планеты.

"Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2, то есть малые и средние магнитные бури", – пишут "Метеовести".

Магнитные бури повлекут за собой сбои в работе энергетических систем, могут возникнуть проблемы с радиосвязью и космическими аппаратами. Трудным будет этот день для метеозависимых людей.

К 4-5 сентября геомагнитное поле успокоится, а 6-7 вновь станет неустойчивым. После в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль.