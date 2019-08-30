Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сбои в электричестве и связи: грядут магнитные бури

Сбои в электричестве и связи: грядут магнитные бури
Фото: www.globallookpress.com
1 сентября будет трудным днем для метеозависимых людей

В первый день осени на Земле ожидаются малые и средние магнитные бури. Если сейчас Солнце находится в периоде своей минимальной активности, то в ближайшие дни потоки солнечного света взбудоражат магнитную сферу нашей планеты.

"Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2, то есть малые и средние магнитные бури", – пишут "Метеовести".

Магнитные бури повлекут за собой сбои в работе энергетических систем, могут возникнуть проблемы с радиосвязью и космическими аппаратами. Трудным будет этот день для метеозависимых людей.

К 4-5 сентября геомагнитное поле успокоится, а 6-7 вновь станет неустойчивым. После в околоземном космическом пространстве воцарится полный штиль.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лукашенко нацелился на дружбу с США

Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы

Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей