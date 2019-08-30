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Синоптики дали прогноз погоды на осень

Бабье лето будет: синоптики дали прогноз погоды на осень
Фото: www.globallookpress.com
После холодного лета природа порадует москвичей

В европейской части России в начало осени выдастся сухим и теплым.

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", -

приводит РИА "Новости" слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог напомнил, что в 2018 г. бабьего лета не было, однако пообещал, что в этом году оно непременно наступит. Кроме того, Вильфанд предостерег россиян от завышенных ожиданий относительно теплого лета. Синоптик подчеркнул, что даже нынешний сезон отпусков, который многие посчитали слишком холодным и дождливым, в действительности таковым в наших широтах не является.

"Если осреднить температуру с 1 июня по 31 августа, то окажется, что температурный фон в Москве был выше на полградуса", -

объяснил Вильфанд.

В доказательство синоптик процитировал знаменитые строчки Александра Сергеевича Пушкина о том, что "наше северное лето, карикатура южных зим".

"Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, все же мы живем не в субтропиках", –

резюмировал метеоролог. 

В День знаний, по словам научного руководителя погодного ведомства, москвичей ждет "совершенно комфортная погода", отмечает НТВ. В Москве 30 августа стоит теплая солнечная погода, без осадков, столбики термометров показывают +22+24°C, такая же погода ожидается в субботу, 31 августа. В воскресенье и понедельник, 1 и 2 сентября, будет +23+25°С, дождей не предвидится, сообщает Гидрометцентр.

В Санкт-Петербурге 29 августа был побит температурный рекорд 1942 г., сообщает FlashNord со ссылкой на центр погоды "Фобос". В четверг столбики термометров в Северной столице поднялись до +25,4°С. Сегодня в городе пройдет кратковременный дождь, температура воздуха +24°С.  

Валентина МАЙОРОВА
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