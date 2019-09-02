Синоптики поделились прогнозом погоды на неделю

Москвичей ждет летнее тепло: осадков не ожидается, только в среду пройдут дожди и местами грозы.

"Наступившая неделя порадует москвичей теплом, температурный режим будет скорее соответствовать началу августа, нежели началу сентября", –

рассказала РИА "Новости" ведущий специалист центра погода "Фобос" Елена Волосюк.

В понедельник и вторник в столице ожидается +23+25°С, 2 сентября местами возможен небольшой дождь, 3 сентября – без осадков. В среду погода будет дождливой, но теплой: +22+24°С. В четверг, 4 сентября, станет немного прохладнее, столбики термометров покажут +20+22°С, местами возможны небольшие дожди. Однако уже в пятницу и субботу воздух вновь прогреется до +20+25°С, а в воскресенье – до +22+27°С, сообщает Гидрометцентр.

В Санкт-Петербурге 2 сентября ожидается переменная облачность без осадков температура днем +24+26°С, сообщает FlashNord.



