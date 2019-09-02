Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Начало сентября порадует августовской погодой

Начало сентября порадует летней погодой
Фото: www.globallookpress.com
Синоптики поделились прогнозом погоды на неделю

Москвичей ждет летнее тепло: осадков не ожидается, только в среду пройдут дожди и местами грозы.

"Наступившая неделя порадует москвичей теплом, температурный режим будет скорее соответствовать началу августа, нежели началу сентября", –

рассказала РИА "Новости" ведущий специалист центра погода "Фобос" Елена Волосюк. 

 В понедельник и вторник в столице ожидается +23+25°С, 2 сентября местами возможен небольшой дождь, 3 сентября – без осадков. В среду погода будет дождливой, но теплой: +22+24°С. В четверг, 4 сентября, станет немного прохладнее, столбики термометров покажут +20+22°С, местами возможны небольшие дожди. Однако уже в пятницу и субботу воздух вновь прогреется до +20+25°С, а в воскресенье – до +22+27°С, сообщает Гидрометцентр.

В Санкт-Петербурге 2 сентября ожидается переменная облачность без осадков температура днем +24+26°С, сообщает FlashNord.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Захарова ответила на хамство поляков

Варшава поставила себя в крайне глупое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей