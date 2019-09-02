Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Пока все наслаждаются по-летнему теплыми деньками, метеорологи уже предсказывают, что нас ждет через три месяца.
Предварительный прогноз погоды озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, настоящей русской зимы с пушистым снегом россиянам ждать не стоит. По крайней мере, до Нового года. Скорее, это будет "европейский" вариант – сырой и слякотный.
"…зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной, особенно январь-февраль. Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей",
– сообщил Тишковец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Зима наступит на 2-3 недели позже обычного, отметил специалист.
Относительно погоды в сентябре есть хорошие новости – в этом месяце ожидается целых три волны бабьего лета. В октябре зарядят дожди, в ноябре же температура будет достаточно комфортной.
Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам
Взрыву на полигоне в Архангельской области нашли объяснение