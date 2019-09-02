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Ледяные дожди: синоптики дали прогноз на зиму

Ледяные дожди: синоптики дали прогноз на зиму
Фото: www.globallookpress.com
Перед Новым годом россиян ждет не пушистый снег, а сырость и слякоть

Пока все наслаждаются по-летнему теплыми деньками, метеорологи уже предсказывают, что нас ждет через три месяца.

Предварительный прогноз погоды озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, настоящей русской зимы с пушистым снегом россиянам ждать не стоит. По крайней мере, до Нового года. Скорее, это будет "европейский" вариант – сырой и слякотный.

"…зима предстоящего сезона будет  достаточно теплой и влажной, особенно январь-февраль.  Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололёдными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей",

сообщил Тишковец в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Зима наступит на 2-3 недели позже обычного, отметил специалист.

Относительно погоды в сентябре есть хорошие новости – в этом месяце ожидается целых три волны бабьего лета. В октябре зарядят дожди, в ноябре же температура будет достаточно комфортной.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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