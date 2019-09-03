Тепло и сыро: москвичей предупредили о грозах

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Синоптики сообщают, что в среду в Москве температура воздуха достигнет +25°C, но уже к вечеру солнце сменится грозой, при этом тепло сохранится, – пишет ТАСС.
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве с вечера среды, 4 сентября, до вечера четверга, 5 сентября, в связи с дождем", – предупреждает Гидрометцентр России.
Погоду в этот день специалисты сравнивают с 15 июля – в этот день был такой же температурный фон.
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