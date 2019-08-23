Осенью можно будет отдохнуть 3 дня подряд

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на понедельник. Поэтому у россиян появится возможность отдохнуть несколько дней подряд: со 2 по 4 ноября.

Об отдыхе, который дарит этот праздник, пишет ТАСС.

"ФедералПресс" напоминает, что следующие долгие каникулы будут только в 2020 году: с 1 по 8 января россияне смогут наслаждаться новогодними праздниками. Календарь рабочих и нерабочих дней на 2020-й правительство утвердило еще в июле 2019-го.