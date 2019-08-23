Нибиру
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День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на понедельник. Поэтому у россиян появится возможность отдохнуть несколько дней подряд: со 2 по 4 ноября.
Об отдыхе, который дарит этот праздник, пишет ТАСС.
"ФедералПресс" напоминает, что следующие долгие каникулы будут только в 2020 году: с 1 по 8 января россияне смогут наслаждаться новогодними праздниками. Календарь рабочих и нерабочих дней на 2020-й правительство утвердило еще в июле 2019-го.
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