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Россиянам напомнили о длинных выходных

Россиянам напомнили о длинных выходных
Фото: www.globallookpress.com
Осенью можно будет отдохнуть 3 дня подряд

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на понедельник. Поэтому у россиян появится возможность отдохнуть несколько дней подряд: со 2 по 4 ноября.

Об отдыхе, который дарит этот праздник, пишет ТАСС.

"ФедералПресс" напоминает, что следующие долгие каникулы будут только в 2020 году: с 1 по 8 января россияне смогут наслаждаться новогодними праздниками. Календарь рабочих и нерабочих дней на 2020-й правительство утвердило еще в июле 2019-го. 

Дарья ПЕТРОВА
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