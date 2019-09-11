Столичным жителям нужно подготовить теплые вещи

Через два дня погода в Москве ухудшится. Уже в пятницу наступит не только календарная, но и настоящая осень – заметно похолодает, пройдут дожди. Об этом предупредили синоптики.

"Мы будем перенесены из жаркого июля в... ветреный сентябрь... На бабьем лете можно будет поставить точку",

– сказал РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в субботу ночью составит +9 ... +14°C, "днем – не выше +12 ... +17°C.

В воскресенье похолодает еще больше. Под утро столбики термометров поднимутся не выше +5 ... +10°C, а днем покажут от +11°C до +16°C", что ниже нормы.

При этом в выходные в столице будут идти дожди – "с перерывами, кратковременные", отметил синоптик.

Под конец недели столица будет находиться в тылу циклона. И 15 сентября будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ветер будет дуть в западном и северо-западном направлении. Воздух прогреется до +15 ... +17°C, передает "Вечерняя Москва".

Среду, 11 сентября, можно назвать самым теплым днем осени в Москве. Об этом в Центре погоды "Фобос" . Столбики термометров поднимутся до +25 ... +27°C, что выше климатической нормы на пять градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, отмечает "Национальная служба новостей", также ссылаясь на данные "Фобоса".

Другой прогноз дает Гидрометцентр. В нем записано, что в среду в столице температура воздуха составит не больше +25°C.

В Санкт-Петербурге сегодня ночью столбики термометров не поднимались выше +15°C, а днем воздух програлся +21 ... +23°C. В Северной столице в среду переменная облачность и преимущественно без осадков, цитирует FlashNord прогноз Северо-Западного УГМС.