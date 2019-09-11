Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве скоро похолодает: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Бабье лето подходит к концу: в выходные в Москве похолодает
Фото: www.globallookpress.com
Столичным жителям нужно подготовить теплые вещи

Через два дня погода в Москве ухудшится. Уже в пятницу наступит не только календарная, но и настоящая осень – заметно похолодает, пройдут дожди. Об этом предупредили синоптики. 

"Мы будем перенесены из жаркого июля в... ветреный сентябрь... На бабьем лете можно будет поставить точку",

– сказал РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в субботу ночью составит +9 ... +14°C, "днем – не выше +12 ... +17°C.

В воскресенье похолодает еще больше. Под утро столбики термометров поднимутся не выше +5 ... +10°C, а днем покажут от +11°C до +16°C", что ниже нормы.  

При этом в выходные в столице будут идти дожди – "с перерывами, кратковременные", отметил синоптик. 

Под конец недели столица будет находиться в тылу циклона. И 15 сентября будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ветер будет дуть в западном и северо-западном направлении. Воздух прогреется до +15 ... +17°C, передает "Вечерняя Москва"

Среду, 11 сентября, можно назвать самым теплым днем осени в Москве. Об этом в Центре погоды "Фобос" . Столбики термометров поднимутся до +25 ... +27°C, что выше климатической нормы на пять градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, отмечает "Национальная служба новостей", также ссылаясь на данные "Фобоса".

Другой прогноз дает Гидрометцентр. В нем записано, что в среду в столице температура воздуха составит не больше +25°C.

В Санкт-Петербурге сегодня ночью столбики термометров не поднимались выше +15°C, а днем воздух програлся +21 ... +23°C. В Северной столице в среду переменная облачность и преимущественно без осадков, цитирует FlashNord прогноз Северо-Западного УГМС.

Фоторепортаж
Погодные аномалии обрушились на россиян
Фото: GLOBAL LOOK press/moyams Фото: GLOBAL LOOK press/moyams Фото: GLOBAL LOOK press/moyams
Фото: GLOBAL LOOK press/moyams Фото: GLOBAL LOOK press/moyams Фото: GLOBAL LOOK press/moyams Фото: GLOBAL LOOK press/moyams
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве перечислили условия возвращения Крыма

Украинцы продолжают питать иллюзии

Для "Северного потока-2" подготовили несколько финалов

Угрозы США утомили европейских энергетиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей