Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жителей Петербурга предупредили о непогоде

Летнее тепло сменится резким осенним похолоданием

В пятницу, 13 сентября, погода в Северной столице резко ухудшится. По прогнозам метеорологов, температура воздуха опустится до +14+16°C, пройдет сильный ливень, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В региональном ГУ МЧС посоветовали горожанам убрать хозяйственные вещи со дворов домов и балконов, закрыть окна и поставить автомобили в гаражи.

Пешеходы должны быть особенно внимательными и обходить рекламные щиты и шаткие строения, отмечает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы призвали весь мир смириться со статусом Крыма

Граждане США не сомневаются в принадлежности полуострова России

Россия купит Украину по частям

В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей