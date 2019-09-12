Жителей Петербурга предупредили о непогоде

Нибиру
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В пятницу, 13 сентября, погода в Северной столице резко ухудшится. По прогнозам метеорологов, температура воздуха опустится до +14+16°C, пройдет сильный ливень, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
В региональном ГУ МЧС посоветовали горожанам убрать хозяйственные вещи со дворов домов и балконов, закрыть окна и поставить автомобили в гаражи.
Пешеходы должны быть особенно внимательными и обходить рекламные щиты и шаткие строения, отмечает FlashNord.
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