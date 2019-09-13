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Синоптики дали прогноз погоды на неделю

В Москву идет
Фото: www.globallookpress.com
В столице начинается метеорологическая осень

Синоптики предупреждают: пятница стала последним днем бабьего лета.

"Теперь же с северо-запада на нас надвигается гигантский циклон-"паук", он уже атаковал северную столицу...Теперь эта армада медленно, но верно смещается в сторону центральной России и столичного региона", –

рассказал RT главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, холодный фронт дойдет до Москвы в ночь на 14 сентября, погода испортится, начнутся дожди. Уже в субботу температура воздуха понизится на десять градусов – днем 14 сентября ожидается +15…+17 °С.

В воскресенье, 15 сентября. похолодает до +13…+15 °С. В понедельник, вторник и среду ожидается дождливая погода, в середине и конце следующей недели дневная температура будет колебаться от +10°С до +15°С.

"Это даже холоднее, чем положено по норме. Сегодня мы закрываем метеорологическое лето и вступаем в осень", - 

подвел итог Тишковец.

Однако, синоптик считает, что отчаиваться не стоит – после 27 сентября в столицу может прийти антициклон и бабье лето продолжится. Конечно, будет уже не так тепло, как в начале сентября – днем воздух прогреется лишь до +12…+15°С, добавил в комментарии интернет-изданию "Подмосковье сегодня" ведущий специалист "Фобоса" Александр Синенков.

В Санкт-Петербурге с понедельника уже начнется периодическое протапливание, сообщили FlashNord в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Первым делом отопление будет подано в детские сады и школы, а также в учреждения здравоохранения и социальной защиты.


Валентина МАЙОРОВА
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