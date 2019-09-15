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На предстоящей неделе погода преподнесет жителям Москвы неприятный сюрприз. В столице ожидаются первые заморозки и даже дожди с мокрым снегом. Об этом сообщается на портале "Метеовести".
"Каждый день будут поступать "полчища" дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения, в результате чего температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток",
– говорится в сообщении синоптиков.
В течение всей недели температура воздуха не поднимется выше +15 °C. Кроме того, непогода скажется на состоянии метеозависимых людей. В понедельник, вторник и среду атмосферное давление составит всего 733 мм.рт. ст, однако к выходным оно вновь вернется к норме.
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