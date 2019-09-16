Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бабье лето вернется: синоптики дали прогноз погоды на конец сентября

Бабье лето вернется: синоптики дали прогноз погоды на конец сентября
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Москву идет настоящий ураган: задержаны десятки авиарейсов
В конце месяца потеплеет

Жителям Центральной России не стоит отчаиваться из-за наступившего осеннего похолодания – метеорологи пообещали, что оно не продлится долго.

"Мы ждем еще бабье лето. Последняя половинка третьей декады: 25-26 и туда дальше будет погожая погода," - 

рассказал РИА "Новости" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик уточнил, что теплая погода установится на западе Европейской равнины: в Смоленской, Калужской и Тульской областях, а также, возможно в Твери. Антициклон постепенно будет смещаться на восток, и температура воздуха вновь станет выше метеорологической нормы. 

По словам Варакина, бабьего лета в столице пока еще не было – "было продолжение лета".

"После этих похолоданий уже будет бабье лето. Это не значит, что будет 20, но с учетом того, что температура будет не 10 градусов, а 15 и погода без осадков, солнышко, как раз бабье лето", –

подчеркнул метеоролог. 

Он также предупредил, что до того, как наступит потепление, ночью будет холодно, днем – дождливо, возможны заморозки.

В Москве 16 сентября облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха +14+16°С, атмосферное давление – 735 мм рт. столба, сообщает Гидрометцентр. Такая же погода ожидается и завтра.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей