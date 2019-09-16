Бабье лето вернется: синоптики дали прогноз погоды на конец сентября

В конце месяца потеплеет

Жителям Центральной России не стоит отчаиваться из-за наступившего осеннего похолодания – метеорологи пообещали, что оно не продлится долго.

"Мы ждем еще бабье лето. Последняя половинка третьей декады: 25-26 и туда дальше будет погожая погода," -

рассказал РИА "Новости" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик уточнил, что теплая погода установится на западе Европейской равнины: в Смоленской, Калужской и Тульской областях, а также, возможно в Твери. Антициклон постепенно будет смещаться на восток, и температура воздуха вновь станет выше метеорологической нормы.

По словам Варакина, бабьего лета в столице пока еще не было – "было продолжение лета".

"После этих похолоданий уже будет бабье лето. Это не значит, что будет 20, но с учетом того, что температура будет не 10 градусов, а 15 и погода без осадков, солнышко, как раз бабье лето", –

подчеркнул метеоролог.

Он также предупредил, что до того, как наступит потепление, ночью будет холодно, днем – дождливо, возможны заморозки.

В Москве 16 сентября облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха +14+16°С, атмосферное давление – 735 мм рт. столба, сообщает Гидрометцентр. Такая же погода ожидается и завтра.