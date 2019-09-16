На Москву идет настоящий ураган: задержаны десятки авиарейсов

Люди застряли в воздушных гаванях столицы

В аэропортах Москвы отложены на неопределенное время свыше 45 рейсов, 8 отменены из-за предупреждения МЧС о сильном ветре.

Такие данные16 сентября представляет сервис "Яндекс. Расписание". Во "Внукове" задержаны 14 рейсов, отменены 2, в "Домодедове" – 28 и 6, соответственно, в аэропорту "Шереметьево" задержано 4 рейса.

На сайте МЧС сообщается, что 16 сентября местами в столице ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 13-18 метров в секунду. Граждан призвали быть внимательными и осторожными: держаться подальше от шатких конструкций и больших деревьев.

