Погода испортится в ближайшие дни

Синоптики сообщили, что в ночь с 18 на 19 сентября в Северной столице будут заморозки до -3 °C. На дороге будет гололед.

FlashNord сообщает, что водителям рекомендуют заранее включать указатели поворотов, а также увеличить дистанцию между автомобилями. В 16 сентября из-за низкой температуры в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание.