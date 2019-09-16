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Тепла не будет: в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки

Погода испортится в ближайшие дни

Синоптики сообщили, что в ночь с 18 на 19 сентября в Северной столице будут заморозки до -3 °C. На дороге будет гололед.  

FlashNord сообщает, что водителям рекомендуют заранее включать указатели поворотов, а также увеличить дистанцию между автомобилями. В 16 сентября из-за низкой температуры в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание.

Дарья ПЕТРОВА
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