По Москве пройдет "барическая пила": как пережить скачки давления

Аномальная погода ударит по здоровью москвичей

В Европейскую часть России пришел североатлантический циклон, и наступившее похолодание привело к проблемам для метеочувствительных людей.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на синоптиков центра погоды "Фобос", в ближайшие дни по Москве пройдет так называемая барическая пила – резкие колебания атмосферного давления. Атмосферное давление придет к норме только к 19 сентября.

Врач-невролог ГКБ № 40 Москвы Эвелина Плиева рассказала изданию, что метеочувствительные люди должны в эти дни контролировать артериальное давление и пульс, однако пить какие-то лекарственные препараты не имеет смысла.

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова добавила, что в такие дни людям, тяжело переживающим перемены погоды, лучше остаться дома, лежать и пить чай с мятой. Ноги можно положить на подушку – такая поза расслабляет сосуды, объяснила специалист.

Перепады атмосферного давления – достаточно неприятное событие, которое может сопровождаться снижением или повышением артериального давления, головными болями, небольшой тошнотой.

О приближении "барической пилы" жителей столицы предупредили 16 сентября, напоминает "Вечерняя Москва". Атмосферное давление в Москве 17 сентября составляет 734 мм рт. столба, 18 сентября оно будет таким же, сообщает Гидрометцентр. В четверг, 19 сентября, давление подрастет до 743 мм рт. столба, а в норму придет к выходным.



Кроме того, в "Фобосе" добавили, что на предстоящей неделе в столице пройдет первый снег: впрочем, он растает, не долетев до земли.

