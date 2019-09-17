Синоптики поделились неутешительным прогнозом погоды

В разгар осени в Подмосковье выпал первый снег. Кадры, на которых на землю опускаются белые пушистые снежинки выложил в соцсеть житель Видного.

"С первым снегом, товарищи!", – поздравил он своих подписчиков.

"Рановато" и "Жесть", – парировали они.

А вот в культурной столице России прошли кратковременные дожди, передает FlashNord.



Впрочем, теплая погода пока не предвидится, передает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в пятницу, 20 сентября, возможны заморозки. Температура ночью опустится до -3° С.

Днем будет около 10° С. Такая погода ожидается и в четверг. Однако северный ветер создаст ощущение невероятного холода. На выходных синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью.