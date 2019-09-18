Стихия разбушуется не на шутку. Это грозит людям недомоганиями

Уже на следующей неделе планету ждет новая магнитная буря, которая продлится пять дней.

Мощнее всего колебания окажутся 27 и 28 сентября, когда достигнут среднего уровня (G2). На следующий день они немного стихнут. Однако 30 сентября и 2 октября также будут ощущаться, отмечает "Амурская служба новостей".

В этот период люди могут почувствовать себя плохо. У некоторых возникнут головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия. Давление начнет скакать вверх – вниз, нарушится работа сердечно-сосудистой системы. Во время подобных возмущений магнитного поля самочувствие ухудшается, а хронические заболевания обостряются.

Эти природные явления напрямую зависят от происходящих на Солнце процессов. Когда оно выбрасывает сгустки плазмы, на Земле начинаются магнитные бури.

Одна из них – рекордная – бушевала на нашей планете совсем недавно – в начале сентября. А в середине л тана Землю обрушилась сильнейшая за последние десятилетия солнечная буря.