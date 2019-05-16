Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Землю ждет новая мощнейшая магнитная буря

Фото: www.globallookpress.com
Космическое явление может привести к хаосу на планете

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, повлияла не только на метеозависимых людей, но и на спутниковые системы. Специалисты считают, что подобное явление может скоро повториться вновь.

Заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов рассказал, что на Солнце сейчас остались два активных пятна.

"Сейчас на диске Солнца два активных пятна, так что можно ожидать повторения возмущения",

цитирует его телеканал "Звезда".

Специалист добавил, что сильная буря может повлиять не только на спутники, но и на радиосвязь и системы навигации, что приведет к небольшому хаосу на Земле и на МКС.

Врач-терапевт Елена Тихомирова подчеркнула, что в такие дни лучше побольше пить воды и есть простую пищу.

Мощнейшая магнитная буря бушевала на Земле с 14 по 15 мая, напоминает телеканал "360". Она могла вывести из строя радиотехнику, а также привести к крупным полярным сияниям, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей