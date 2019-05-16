Космическое явление может привести к хаосу на планете

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 14 мая, повлияла не только на метеозависимых людей, но и на спутниковые системы. Специалисты считают, что подобное явление может скоро повториться вновь.

Заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов рассказал, что на Солнце сейчас остались два активных пятна.

"Сейчас на диске Солнца два активных пятна, так что можно ожидать повторения возмущения",

– цитирует его телеканал "Звезда".

Специалист добавил, что сильная буря может повлиять не только на спутники, но и на радиосвязь и системы навигации, что приведет к небольшому хаосу на Земле и на МКС.

Врач-терапевт Елена Тихомирова подчеркнула, что в такие дни лучше побольше пить воды и есть простую пищу.

Мощнейшая магнитная буря бушевала на Земле с 14 по 15 мая, напоминает телеканал "360". Она могла вывести из строя радиотехнику, а также привести к крупным полярным сияниям, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".